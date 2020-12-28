Футболист, устроивший массовое ДТП в Харькове по пьяни, оштрафован на 340 грн

В суде не принимали во внимание, что норма алкоголя в крови футболиста была превышена в 9 раз

Футболист харьковского "Металлист-1925" Дмитрий Кравченко за массовое ДТП в пьяном виде оштрафован на 340 грн и еще должен заплатить 420 грн судебного сбора. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд города Харькова, сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

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Кравченко признан виновным по 124 статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д.).

Дмитрий Кравченко, ДТП / Фото: ТРУХА Харьков

Отмечается, что в суде не принимали во внимание тот факт, что Кравченко в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте аварии драгер показал 1,85 промилле – иными словами, норма алкоголя в крови футболиста была превышена в 9 раз.

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Дмитрий Кравченко, тест на алкоголь Видео: Автомобильный Харьков

Напомним, в ночь на 28 октября на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия машина, которой управлял 25-летний полузащитник Дмитрий Кравченко, протаранила три автомобиля.

Отметим, что Дмитрий Кравченко перешел в "Металлист-1925" в начале сентября. До этого выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины-2018. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборные Украины.

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