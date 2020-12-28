Українська
$ 28,35
34,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист, устроивший массовое ДТП в Харькове по пьяни, оштрафован на 340 грн

28 декабря, 15:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

В суде не принимали во внимание, что норма алкоголя в крови футболиста была превышена в 9 раз

Футболист харьковского "Металлист-1925" Дмитрий Кравченко за массовое ДТП в пьяном виде оштрафован на 340 грн и еще должен заплатить 420 грн судебного сбора. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд города Харькова, сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

Реклама

Кравченко признан виновным по 124 статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д.).

Дмитрий Кравченко, ДТП

Дмитрий Кравченко, ДТП / Фото: ТРУХА Харьков

Отмечается, что в суде не принимали во внимание тот факт, что Кравченко в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте аварии драгер показал 1,85 промилле – иными словами, норма алкоголя в крови футболиста была превышена в 9 раз.

В тренде
Милевский вернулся в Украину! Нападающий подписал контракт с клубом Премьер-лиги
Реклама

Читайте также: "Якобы пьяный": в "Металлисте" назвали свою версию того, как их футболист попал в ДТП

Дмитрий Кравченко, тест на алкоголь Видео: Автомобильный Харьков

Напомним, в ночь на 28 октября на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия машина, которой управлял 25-летний полузащитник Дмитрий Кравченко, протаранила три автомобиля.

Отметим, что Дмитрий Кравченко перешел в "Металлист-1925" в начале сентября. До этого выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины-2018. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборные Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП футболист Металлист 1925 Дмитрий Кравченко

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять