Футболист устроил ужасное ДТП, но в клубе сомневаются, что он был сильно пьян

Представитель "Металлиста-1925" считает, что если алкоголь в организме в 9 раз превышает норму, то человек не стоит на ногах

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко прокомментировал аварию с участием игрока харьковского клуба Дмитрия Кравченко. Напомним, что 28 октября в стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове. Как сообщает телеграм-канал ТРУХА Харьков, на месте аварии был проведен осмотр 25-летнего Кравченко с помощью драгера, который показал 1,85 промилле – норма алкоголя в крови превышена в 9 раз.

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Дмитрий Кравченко, ДТП / Фото: ТРУХА Харьков

"С того, что я увидел на видео – поведение адекватное, на просьбу полиции реагирует правильно, речь не нарушена, двигательная деятельность не нарушена. Если алкоголь в организме в 9 раз превышает норму, то человек на ногах стоять не может. Поэтому у меня есть сомнения. А кто виновен в ДТП – тут нужно, чтобы компетентные органы установили все обстоятельства", – цитирует Стороженко Tribuna.com.

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По словам главы наблюдательного совета, клуб пока не собирается ничего предпринимать. "Металлист-1925" будет ждать результатов полного, всестороннего, глубокого разбирательства, которое будет проведено полицией. А потом уже будет реагировать.

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Дмитрий Кравченко / Фото: Автомобильный Харьков

Отметим, что Дмитрий Кравченко перешел в "Металлист-1925" в начале сентября. До этого выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины-2018. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборные Украины.

Дмитрий Кравченко / Фото: Металлист 1925

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Смотрите, как Дмитрий Кравченко сдавал тест на алкоголь

Дмитрий Кравченко, тест на алкоголь Видео: Автомобильный Харьков

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