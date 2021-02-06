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Футболист совершил самоубийство после лечения у психиатра

6 февраля, 19:51

Елена Павлова Елена Павлова

Гарсия был результативным нападающим и становился лучшим бомбардиром двух чемпионатов

Трагедия произошла в аргентинском клубе "Годой-Крус". Уругвайский нападающий Сантьяго "Морро" Гарсия сегодня совершил самоубийство. Футболисту было всего 30 лет. Ранее в Англии футболист совершил самоубийство после разрыва контракта с "Манчестер Сити".

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По информации TyC Sports, Сантьяго несколько недель не выходил на связь, после чего был найден мертвым в своей квартире в Мендосе. У полиции не было сомнений, что игрок покончил с собой.


Фото tycsports.com

Отмечается, что в последнее время Гарсия проходил психиатрическое лечение. Хотя форвард был весьма востребован – неплохо проявлял себя в чемпионатах Южной Америки и получал много предложений по поводу работы.

Сантьяго "Морро" Гарсия
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Сантьяго "Морро" Гарсия / Фото: Instagram

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Сантьяго выступал за "Насьональ", "Атлетико Паранаэнсе", "Касымпашу" и "Ривер Плейт" из Монтевидео. Дважды признавался лучшим бомбардиром. В сезоне-2010/2011 (23 гола) стал лучшим голеадором чемпионата Уругвая, а в сезоне-2017/2018 — №1 в Аргентине, забив 17 мячей. В 2009 году в составе молодежной сборной Уругвая Гарсия занял третье место на чемпионате Южной Америки.

Также мы писали, что 20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм.

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футболист самоубийство чемпионат Аргентины сборная Уругвая
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