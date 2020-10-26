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Футболист совершил самоубийство после разрыва контракта с "Манчестер Сити"

26 октября, 16:43

Елена Павлова Елена Павлова

Защитнику Джереми Вистену было всего 17 лет

Бывший футболист академии "Манчестер Сити" Джереми Вистен умер в возрасте 17 лет. Об этом "горожане" сообщили на своей официальной странице в Twitter. По информации британских СМИ, в частности Purely Football, Джереми покончил жизнь самоубийством в результате депрессии, которая началась после расторжения контракта со стороны клуба. Однако официальной информации пока нет.

"Манчестер Сити" опечален, узнав о смерти бывшего игрока академии Джереми Вистена. Ми глубоко соболезнуем его семье и друзьям. Наши мысли с вами в это непростое время", — говорится в заявлении клуба.

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Свои соболезнования в связи со смертью игрока выразили действующие футболисты "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и Эмерик Ляпорт.

Отметим, что Вистен родился в Малави, но в детстве переехал в Англию и в 2016 году перешел в команду "Сити" до 13 лет. За "горожан" он выступал на позиции центрального защитника.

Ранее мы сообщали, что бывший нападающий харьковского "Металлиста" застрелился у себя в квартире.

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