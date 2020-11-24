Футболист схватил соперника за гениталии, а тот даже не обратил внимания

Скандальный эпизод произошел в матче Чемпионшипа (второго по силе дивизионе Англии) между "Престоном" и "Шеффилд Уэнсдей" (1:0). Защитник хозяев поля Дарнелл Фишер в собственной штрафной несколько раз схватил соперника за гениталии. Вероятно, он хотел спровоцировать оппонента, однако тот хладнокровно проигнорировал такое "заигрывание".

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Также эпизод остался без внимания арбитра, зато попал в объектив телетранслятора. В связи с этим, Фишера ждет наказание постфактум со стороны Английской ассоциации и довольно серьезное.

Как сообщает skysports, футболисту грозит три матча дисквалификации. В ближайшие дни состоится заседание, на котором Фишер должен будет дать объяснение своему поступку.

Ранее в этом году в Англии за подобные проступки выносили более строгие наказания. Так, регбиста Джо Марлер отстранили на 10 недель, а его коллегу Томми Макинсона дисквалифицировали на пять матчей. Совсем недавно еще одного регбиста Джоэла Томкинса наказали 8-матчевой отсидкой.

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