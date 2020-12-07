Футболист "Шахтера" раздал детям новогодние подарки и научил своим финтам

6 декабря на площадке "Гимназии А+" в Киеве состоялось мероприятие, где юным участникам проекта "Давай, играй!" были вручены новогодние подарки от Shakhtar Social. В гости к детям приехал полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Он принял участие в совместной тренировке, сфотографировался с ребятами и раздал автографы. Ранее футболисты "Шахтера" побывали на линии разграничения.

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Георгий Судаков в компании юных футболистов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Я впервые на такой тренировке. Мне нравится заниматься с детьми: когда вижу их радость, эти эмоции передаются мне, – сказал Георгий Судаков. – Очень хорошие проекты! Дети должны социально развиваться, и футбол помогает это делать. Положительные эмоции – самое важное для ребят. Хочу, чтобы они радовались, чтобы мы собирались с ними здесь, а они были счастливы".

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Директор Shakhtar Social Инна Хмызова отметила важность постоянных занятий для детей с инвалидностью и особенностями развития:

"Для нас самое главное – регулярные тренировки. И мы, и родители видим, какую пользу спорт дает детям, в частности детям с особенностями. Довольны тем, что Георгий сделал для ребят небольшой праздник. Такие мероприятия с участием игроков помогают нам привлечь внимание к проекту и рассказать, насколько важно расширять доступ к спорту детям с особенностями".

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Отметим, что инклюзивные тренировки для детей с инвалидностью проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве.

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