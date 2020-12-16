Футболист с начала карантина играет в маске, чтобы не заразить семью

Зато ему точно не грозит штраф

Коронавирус изменил мировоззрение многих спортсменов. Но дальше всех пошел капитан "Олимпии" из Гондураса Джерри Бенгтсон. С начала карантина он играет исключительно в защитной маске. Джерри беспокоится за семью и не хочет заразить их после контакта с соперниками, сообщает eurosport.

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Тренер "Олимпии" Педро Трольо удивляется, ведь Джерри единственный в команде носит маску. Впрочем, это не мешает Бенгтсону успешно выступать и оставаться лидером своей команды. "Олимпия" уже дошла до полуфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

В футболе пока не заставляют играть в защитных масках, а вот в других видах спорта такое случалось. Так, недавно гандболистов в Испании заставили провести матч в защитных масках.

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