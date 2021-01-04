Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист разбил авто за 400 тысяч долларов, врезавшись в стоящие машины

4 января, 20:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард "Шеффилда" Лиc Муссе сыграл всего шесть матчей и не забил ни одного мяча

В неприятную историю попал футболист "Шеффилд Юнайтед" Лис Муссе. 24-летний француз в ночь на 4 января попал в аварию на своей дорогущей машине "Ламборгини" стоимостью 400 тысяч долларов. Причем, парень умудрился не только серьезно повредить свое авто, но и врезаться в две стоящие машины. Об этом пишет британский таблоид The Sun. К счастью, сам форвард отделался лишь испугом.

Реклама

К слову, Пеп Гвардиола несколько раз попадал в ДТП на своих авто.

В полиции имени водителя оранжевого "Ламборгини" не назвали, сообщив, что задержали двоих мужчин возрастом старше 20 лет по подозрению в превышении скорости. Позже их отпустили, но расследование продолжается.

Также на произошедшее отреагировал и клуб. В "Шеффилде" заявили, не вдаваясь в подробности, что займутся этим делом.

Реклама

В тренде
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике

Лис Муссе родился во Франции, но имеет также гражданство Сенегала. В Англии он ранее выступал за "Борнмут". В нынешнем сезоне всего шесть раз появился на поле и не забил ни одного мяча. Его зарплата – 25 тысяч фунтов в неделю, а трансферную стоимость оценивают в 12 миллионов евро.

Ранее игрок "Баварии" разбил машину стоимостью 300 тысяч долларов.

Смотрите, как "Шеффилд Юнайтед" играл с "Лестером" в Кубке Англии:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария авто машина футболист разбил Шеффилд Юнайтед
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фотоФутбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохина зажигают в TikTokФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять