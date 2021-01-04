Футболист разбил авто за 400 тысяч долларов, врезавшись в стоящие машины

Форвард "Шеффилда" Лиc Муссе сыграл всего шесть матчей и не забил ни одного мяча

В неприятную историю попал футболист "Шеффилд Юнайтед" Лис Муссе. 24-летний француз в ночь на 4 января попал в аварию на своей дорогущей машине "Ламборгини" стоимостью 400 тысяч долларов. Причем, парень умудрился не только серьезно повредить свое авто, но и врезаться в две стоящие машины. Об этом пишет британский таблоид The Sun. К счастью, сам форвард отделался лишь испугом.

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К слову, Пеп Гвардиола несколько раз попадал в ДТП на своих авто.

В полиции имени водителя оранжевого "Ламборгини" не назвали, сообщив, что задержали двоих мужчин возрастом старше 20 лет по подозрению в превышении скорости. Позже их отпустили, но расследование продолжается.

Также на произошедшее отреагировал и клуб. В "Шеффилде" заявили, не вдаваясь в подробности, что займутся этим делом.

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Лис Муссе родился во Франции, но имеет также гражданство Сенегала. В Англии он ранее выступал за "Борнмут". В нынешнем сезоне всего шесть раз появился на поле и не забил ни одного мяча. Его зарплата – 25 тысяч фунтов в неделю, а трансферную стоимость оценивают в 12 миллионов евро.

Ранее игрок "Баварии" разбил машину стоимостью 300 тысяч долларов.

Смотрите, как "Шеффилд Юнайтед" играл с "Лестером" в Кубке Англии:

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