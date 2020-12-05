Футболист "МанСити" может лишиться спорткара за 475 тысяч – он забыл его на штрафплощадке

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди может навсегда лишиться своего дорогостоящего спорткара Lamborghini Aventador SVJ стоимостью 475 тысяч фунтов. Об этом сообщает The Sun.
В прошлом месяце Менди был остановлен полицией за вождение без действующей лицензии или страховки. Автомобиль был отправлен на штрафплощадку, а футболист должен был предоставить документы, чтобы забрать свое имущество. Однако прошло уже 20 дней, а француз так и не явился к полицейским.
В большинстве случаев полиция хранит автомобили в течение 14 дней, прежде чем продать их на аукционе или уничтожить под прессом. В случае с Менди полицейские готовы вернуть ему автомобиль, если тот заплатит штраф.
Ранее мы писали, что запасной вратарь "ПСЖ" разбил суперкар за 220 тысяч, который взял в аренду. Марцин Булка пытался обогнать другой автомобиль, но маневр не удался.
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