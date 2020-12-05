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Футболист "МанСити" может лишиться спорткара за 475 тысяч – он забыл его на штрафплощадке

5 декабря, 22:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Автомобиль уже должны были продать на аукционе или уничтожить под прессом

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди может навсегда лишиться своего дорогостоящего спорткара Lamborghini Aventador SVJ стоимостью 475 тысяч фунтов. Об этом сообщает The Sun.

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В прошлом месяце Менди был остановлен полицией за вождение без действующей лицензии или страховки. Автомобиль был отправлен на штрафплощадку, а футболист должен был предоставить документы, чтобы забрать свое имущество. Однако прошло уже 20 дней, а француз так и не явился к полицейским.

В большинстве случаев полиция хранит автомобили в течение 14 дней, прежде чем продать их на аукционе или уничтожить под прессом. В случае с Менди полицейские готовы вернуть ему автомобиль, если тот заплатит штраф.

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Ранее мы писали, что запасной вратарь "ПСЖ" разбил суперкар за 220 тысяч, который взял в аренду. Марцин Булка пытался обогнать другой автомобиль, но маневр не удался.

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Смотрите, как "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов:

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штрафплощадка Lamborghini Бенжамен Менди

Источник: Сегодня|Спорт

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