Футболист лишился ноги в результате несчастного случая

Нападающий мексиканского клуба третьего дивизиона страны "Хиервос Чалько" Родриго Куевас лишился ноги после тяжелой травмы в результате несчастного случая в своем доме. 27-летний Куэвас получил ожоги третьей степени от высоковольтного электрического разряда.

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Из-за пандемии Куэвасу не разрешили пройти лечение в Мехико и перевели в город Кулиакан, поэтому операцию ему сделали только через три дня после инцидента, сообщает ESPN.

"Моя левая нога была раздроблена. Хирург и врачи были честными со мной и моими родителями. Они сказали, что мою ногу нужно ампутировать, потому что она была слишком инфицирована. Если этого не сделать, то можно поставить мою жизнь под угрозу. Сначала мои родители не хотели, они искали другой выход, потому что они знают, что футбол значит для меня, но врачи сказали, что нет времени для раздумий. В тот момент тысячи вещей проносились в моей голове, я думал, что моя футбольная карьера закончилась слишком быстро, я думал обо всех жертвах, на которые я пошел, чтобы профессионально заниматься футболом", – написал Родриго у себя в Facebook.

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Куэвас признался, что в итоге сам согласился на операцию по ампутации ноги, ведь, несмотря на любовь к футболу, нельзя ставить свои увлечения выше жизни. А ведь последствия могли быть куда трагичнее. Ранее мы писали, что футболист умер от удара током, запуская воздушного змея.

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