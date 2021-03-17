Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист едва не оторвал голову сопернику приемом из карате: жуткое видео

17 марта, 08:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Арбитр сразу же наказал грубияна красной карточкой

Невероятно грубым фолом ознаменовался поединок чемпионата Турции между "Газиантепом" и "Денизлиспором" (2:0). В начале второго тайма игрок гостевой команды Озер Оздемир с нарушением правил остановил Жуниора Мораиса, едва не сломав ему шею.

Реклама

Читайте также: Ужасный фол в матче юниоров: за такое нужно пожизненно выгонять из футбола

Мораис на левом фланге пытался принять мяч на грудь после длинной передачи из центра, в этот момент Оздемир пошел на перехват с прямой ногой на уровне головы соперника и врезал ему в шею. Бразилец от такого удара сразу же рухнул на газон, попытался встать, но не смог.

Подбежавшие к нему партнеры схватились за головы и начали звать врачей, а рефери тут же выписал грубияну красную карточку. Впрочем, повреждение Мораиса оказалось не таким страшным, ведь после оказания медицинской помощи футболист продолжил игру и отыграл до финального свистка.

Ранее мы писали, что вратаря "вырубили" во время матча, чуть не оторвав голову: футболиста уносили без сознания. Матч "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" в чемпионате Англии остановили на 14 минут. Все находились в шоке.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма футболист удаление чемпионат Турции Газиантепспор Денизлиспор

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять