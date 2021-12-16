Футболист Динамо получил красную карточку, пробивая пенальти

Нападающий загребского Динамо Бруно Петкович нарушил правила и был удален, но это не помешало его команде обыграть Истру

Петкович получил красную карточку за свой удар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хорватии состоялся перенесенный матч четвертого тура национального чемпионата. Истра принимала Динамо.

В самом конце встречи произошел довольно необычный эпизод. Нападающий Динамо Бруно Петкович пробивал пенальти и получил красную карточку.

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Футболист притормозил перед ударом, это не понравилось арбитру. Он показал Петковичу желтую карточку, которая стала для игрока второй. Сразу же последовало удаление.

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Тем не менее, Динамо добыло победу – 2:0. Загребский клуб занимает второе место в турнирной таблице. Отстает на два очка от Осиека.

Истра идет на восьмой позиции. Всего в чемпионате Хорватии десять команд.

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