Футбол в России – инструмент пропаганды. Заявление гендиректора Шахтера

С 5 по 11 июля в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся слушания по поводу апелляции России на запрет ее командам выступать в международных футбольных турнирах.

Накануне слушаний в Лозанне генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выступил с заявлением.

"CAS не может поддержать российскую апелляцию. Спорт в России и футбол в частности, являются важным инструментом государственной пропаганды, продвигая российскую политику смерти и разрушения.

Бессмысленное вторжение России и массовые убийства в Украине не имеют ничего общего с fair play (честной игрой), демократией и солидарностью – ценностями, призванными продвигать спорт.

Крайне важно, чтобы суд поддержал организации из разных сфер по всему миру в исключении и изоляции России от любого "нормального существования", пока она не прекратит войну с Украиной и не откажется от всех оккупированных украинских территорий" – отметил Палкин на официальной странице Шахтера в Telegram.