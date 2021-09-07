Французский ветеран лучше скандального динамовца. Легендарный "Шрам" нашел себе новую команду

Франк Рибери не собирается завершать карьеру и продолжит свои выступления в Серии А

Франк Рибери стал игроком Салернитаны / Фото: официальный сайт "Салернитаны"

Знаменитый полузащитник сборной Франции Франк Рибери на правах свободного агента перешел в Салернитану, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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38-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт на один сезон с возможность продлить еще на год.

В минувшем сезоне "Лицо со шрамом", как называют Рибери, выступал за Фиорентину, в составе которой сыграл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

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Новый клуб Рибери неудачно стартовал в Серии А, потерпев два поражения от Болоньи и Ромы. Усилившись таким опытным игроком, Салернитана рассчитывает улучшить свое турнирное положение.

Рибери поставил подножку Роналду / Фото: AFP

Напомним, что ранее итальянский клуб был заинтересован в трансфере динамовца Жерсона Родригеса, но в итоге скандального люксембуржца взял в аренду французский клуб Труа.