Французский уникум Мбаппе посвятил Роналду пост с козлом и короной

Раньше все стены в комнате звезды "ПСЖ" были обвешаны постерами Криштиану

21-летняя звезда сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе был в восторге от возможности сыграть против своего кумира Криштиану Роналду в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. После встречи с Португалией, которая завершилась вничью 0:0, Мбаппе сделал эмоциональный пост в Twitter.

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"Идол", — написал форвард в публикации, добавив эмодзи короны и козла, а также прикрепив несколько совместных фото с Криштиану, сделанных во время матча Франция – Португалия. И в этом нет ничего удивительного, так как Килиан ни раз признавался, что Роналду с детства был его кумиром. Он собирал плакаты и постеры с португальцем и вешал над своей кроватью. А ранее мы сообщали, что на Роналду снова нацелился "ПСЖ", за который выступает французский форвард.

Что касается расстановки сил в Лиге наций, то в турнирной таблице группы А3 по дополнительным показателям лидирует сборная Португалии, набрав 7 очков. На втором месте – сборная Франции (7), следом за ней располагается Хорватия (3), а замыкает квартет Швеция (0). В 4-м туре 14 октября Португалия дома встретится со Швецией, а Франция на выезде сыграет с Хорватией.

Смотрите обзор матча Франция – Португалия

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