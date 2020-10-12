Французский уникум Мбаппе посвятил Роналду пост с козлом и короной

21-летняя звезда сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе был в восторге от возможности сыграть против своего кумира Криштиану Роналду в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. После встречи с Португалией, которая завершилась вничью 0:0, Мбаппе сделал эмоциональный пост в Twitter.
"Идол", — написал форвард в публикации, добавив эмодзи короны и козла, а также прикрепив несколько совместных фото с Криштиану, сделанных во время матча Франция – Португалия. И в этом нет ничего удивительного, так как Килиан ни раз признавался, что Роналду с детства был его кумиром. Он собирал плакаты и постеры с португальцем и вешал над своей кроватью. А ранее мы сообщали, что на Роналду снова нацелился "ПСЖ", за который выступает французский форвард.
Что касается расстановки сил в Лиге наций, то в турнирной таблице группы А3 по дополнительным показателям лидирует сборная Португалии, набрав 7 очков. На втором месте – сборная Франции (7), следом за ней располагается Хорватия (3), а замыкает квартет Швеция (0). В 4-м туре 14 октября Португалия дома встретится со Швецией, а Франция на выезде сыграет с Хорватией.
Смотрите обзор матча Франция – Португалия
Все подробности в спецтеме Лига наций
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк