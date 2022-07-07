Французские "доги" собрали гуманитарную помощь для Харькова – названы объемы

Бывший чемпион Франции Лилль собрал благотворительную помощь с местного футбольного комьюнити и отправил жителям Харькова, которые пострадали от обстрелов

Лилль отправит помощь разрушенному Харькову

Весь цивилизованный мир спорта помогает Украине в войне с российскими фашистами. Люди поддерживают нашу страну информационно, а также в гуманитарном и финансовом плане.

Помочь украинцам решил и французский футбольный клуб Лилль. Команда собрала солидную гуманитарную помощь благодаря болельщикам, игрока, персоналу и спонсорам ФК.

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Все товары Лилль передаст в Харьков для помощи местным жителям, которые сильно пострадали от обстрелов оккупантов. По оценкам клуба, гуманитарная помощь рассчитана примерно на 25 тысяч людей.

Напомним, что "доги" стали чемпионами Франции в сезоне 2020/2021, однако прошлый чемпионат закончили аж на 10 месте. Этим летом тренером Лилля был назначен Паулу Фонсека, который с 2016 по 2019 годы возглавлял Шахтер.