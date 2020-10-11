Франция – Португалия: анонс и прогноз на игру Лиги наций

Сегодня в Лиге наций суперматч – чемпионы мира французы принимают чемпионов Европы португальцев. Онлайн Франция – Португалия с видеоповторами начнется в 21:45. А в ожидании предлагаем анонс и прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Французы не проигрывают десять матчей кряду, выиграв последние пять, в том числе и разгромив сборную Украины со счетом 7:1. В том неудачном для нас поединке Дидье Дешам, в частности, проверил ближайший резерв, хотя задействовал во втором тайме и главных звезд – Мбаппе, Гризманна, Погба и Варана.

Ранее французы уверенно обыграли хорватов (4:2) и помучились со шведами (1:0). В сентябре Дешам поэкспериментировал со схемой с тремя защитниками и пока что не совсем понятно, какую использует с действующими чемпионами Европы. Из потерь можно отметить разве что Муссу Сиссоко и Лео Дюбуа.

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Португальцы после рестарта международного футбола выглядели очень убедительно – разнесли хорватов 4:1, обыграли шведов (2:0), а в спарринге накануне расписали ничью с испанцами (0:0), хотя имели неплохие моменты, в частности, дважды пробили в перекладину.

А 26-летний центрбек Рубен Семеду дебютировал, сыграв в основе. Вне игры у них травмированные Андре Гомеш и Жоау Мариу, а Жозе Фонте подхватил коронавирус. Однако и без них у Фернанду Сантуша очень сильный и сбалансированный состав.

У португальцев не лучший баланс в противостояниях с действующими чемпионами мира – лишь 6 побед при 18 поражениях и лишь одной ничьей. Последняя их встреча, кстати, также на "Стад де Франс", была в рамках чемпионата Европы-2016, тогда в финале триумфовали подопечные Сантуша. Кстати, тогда же они прервали десятиматчевую серию поражений в очных встречах.

ПРОГНОЗ. Не сомневаюсь, что нас ждет очень напряженное тактическое противостояние. Уверен, что португальцы не проиграют. Не исключаю, что в первом тайме голов не будет.

Франция – Португалия

Лига наций, 11 октября, воскресенье, в 21:35, Футбол 1, OLL.TV

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