Франция одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022

Сегодня второй тур квалификации ЧМ-2022 проходит в группе D, где играет сборная Украина. Подопечные Андрея Шевченко вечером встретятся с Финляндией. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.

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Но один матч в нашей группе уже сыгран. Франция на выезде обыграла Казахстан со счетом – 2:0. Оба гола были забиты еще до перерыва. На 19-й минуте Дембеле точным ударом в угол открыл счет. А на 44-й после розыгрыша углового Малый головой срезал мяч в свои ворота.

После перерыва Франция могла сделать счет разгромным. Но Мбаппе не реализовал пенальти, Мокин парировал удар француза.

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Напомним, что в первом туре на своем поле Франция сыграла вничью с Украиной.

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