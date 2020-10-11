Франция и Португалия вообще не забьют: прогноз на мегаматч в Париже

Смотрите, какой самый популярный счет в поединке на "Стад де Франс" и кого нужно сдерживать в составе хозяев

Первые два тура Лиги наций в группе А3 Франция и Португалия прошли без потерь, переиграв Хорватию и Швецию. Но сегодня чемпионы мира и чемпионы Европы сойдутся в очном поединке на "Стад де Франс" в 21:45 по Киеву. И кому-то придется уступить. Либо, в случае ничьей, очки потеряют обе команды. Мультимедийная онлайн-трансляция Франция – Португалия пройдет на нашем сайте с комментариями ключевых моментов, видеоповторами и фото ярких эпизодов.

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Аналитики букмекерских контор отдают совсем небольшое преимущество Франции. Коэффициент на победу хозяев – 2.25, на выигрыш Португалии – 3.20, на ничью – 3.10. Самым популярным является как раз нулевая ничья – 5.50, далее 1:0 в пользу команды Дидье Дешама – 7.00.

Криштиану Роналду и Пепе/Фото fpf.pt

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Если Франция и пропустит сегодня, то, скорее всего, от Криштиану Роналду – 2.15. Хотя до этого капитан "красно-зеленых" не забивал в ворота "ле бле". А вот португальцы больше всех должны опасаться звезду "ПСЖ" Килиана Мбаппе – 2.50.

Ранее мы сообщали, что Роналду показал "золотые" бутсы, в которых будет мстить за Украину. На матч против чемпионов мира 11 октября звездный форвард португальцев выйдет в особенной обуви.

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