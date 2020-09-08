Франция – Хорватия: онлайн матча Лиги наций

Во вторник, 8 сентября, в рамках второго тура Лиги наций в Париже на стадионе "Стан де Франс" состоится суперматч элитного дивизиона группы А3: сборная Франции примет команду Хорватии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция матча с описанием всех ключевых моментов, а также видеоповторами голов.

ФРАНЦИЯ – ХОРВАТИЯ

90+5’ Конец матча Финальный свисток Франция обыгрывает Хорватию с таким же счетом, как и в финале ЧМ-2018 - 4:2 Статистика матча: 90+4’ Травма Марсьяль прорывался к чужим воротам, но далеко отпустил мяч. При этом еще и повреждение получил Четыре минуты ко второму тайму добавил главный арбитр встречи 89’ Влашич получил мяч в нескольких метрах от штрафной площади, развернулся и пробил низом, но французов спасла штанга 87’ Фекир со штрафного зарядил мяч прямо в стенку 86’ Опасный штрафной заработала сборная Франции. Вида грубо сыграл против Марсьяля метрах в 30-ти от ворот прямо по центру 85’ Фекир так закрутил мяч с углового, что он едва не залетел в дальний угол 84’ Камавинга сделал прострел в штрафную на Марсьяля, но его удар заблокировали защитники. Будет угловой 81’ Крамарич дважды на замахе убрал защитников и пробил на технику в дальний угол - мяч пролетел над перекладиной 78’ Замена Замена у Франции: Набиль Фекир заменил Антуана Гризманна 77’ Пенальти ГОООЛ! Оливье Жиру реализовал пенальти. Форвард пробил в левый от себя угол, а вратарь прыгнул в правый 76’ Желтая карточка Марцело Брозович получил желтую карточку за игру рукой 76’ Желтая карточка Деян Ловрен заработал предупреждение за споры с арбитром 76’ Пенальти в ворота сборной Хорватии! Гризманн подхватил мяч на подступах к шрафной и пробил в одно касание, а мяч угодил в руку Брозовичу 74’ Убежали в контратаку французы. Гризманн отдал пас на Марсьяля, тот приблизился к воротам, но переиграть вратаря не сумел 69’ Камавинга пробил с угла штрафной площади прямо в руки Ливаковичу 68’ Желтая карточка Стивен Н'Зонзи заработал желтую карточку 66’ Замена Замена у Хорватии: Марио Пашалич заменил Ивана Перишича 65’ Гол ГООЛ! Франция снова выходит вперед! Дайо Упамекано выиграл верховую борьбу после навеса с углового и расстрелял голкипера 63’ Замена Замена у Франции: Оливье Жиру заменил Виссама Бен Йеддера 63’ Замена Замена у Франции: Эдуардо Камавинга заменил Н'Голо Канте 62’ Брозович навесил со штрафного в район 11 метров, но защитники спокойно выбили мяч подальше. Вторым темпом последовал навес на дальнюю штангу, откуда Перишич ногой пробил намного выше ворот 61’ Против Перишича нарушили правила на фланге. Перспективный штрафной для Хорватии 59’ Желтая карточка Н'Голо Канте завалил в центре поля Брозовича и получил желтую карточку 56’ Замена Замена у Хорватии: Домагой Вида заменил Филипа Уремовича 55’ Гол ГООЛ!!!! Хорватия забивает второй гол в матче! Йосип Брекало получил мяч из глубины, вошел в штрафную, поборолся с тремя защитниками и в падении протолкнул мяч мимо Льориса 52’ После навеса с угла поля пробивал головой игрок сборной Франции, но мяч пролетел мимо ворот 52’ Долго контролировали мяч французы и заработали угловой 48’ После удара из-за пределов штрафной мяч попал в руку защитнику сборной Франции, хорваты требовали пенальти, но арбитр указал на угловой 46’ Начало второго тайма Второй тайм начался 46’ Замена Замена у Хорватии в перерыве: Йосип Брекало заменил Анте Ребича Статистика первого тайма: 45+2’ Перерыв ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕН 45+1’ Автогол ГОООЛ! Франция перед самым перерывом выходит вперед! Антони Марсьяльоткликнулся на прострел от Бен Йеддера, мяч попал в шатнгу, отрикошетил от спины голкипера и влетел в сетку, В итоге автогол записали на Доминка Ливаковича 43’ Гол ГООЛ! Франция сравнивает счет! Красивую комбинацию провела сборная Франции, которую точным ударом завершил Антуан Гризманн 38’ Желтая карточка А вот и желтая карточка для французов. Кристиан Лангле не по правилам сыграл 35’ Еще один удар от Гризманна - на этот раз со штрафного. Мяч пролетел над перекладиной 34’ Желтая карточка Первое предупреждение в матче Чалета-Цар отличился 34’ Опасный момент у ворот Хорватии. Французы перехватили мяч в центре поля, Марсьяль вывел Гризманна на ударную позицию, а тот пробил прямо в голкипера 32’ Перишич сделал неплохой навес в штрафную площадь, но Льорис выпрыгнул выше всех и забрал мяч в руки 26’ Не удалось никому пробить после навеса со штрафного, но будет угловой для Хорватии 26’ Опасный штрафной почти от углового флажка по левому флангу заработала сборная Хорватии 22’ Отбились хорваты после навеса с угла поля, Франция провела атаку вторым темпом, но ничего опасного организовать не сумела 21’ Штрафной удар на чужой половине поля заработали французы. После навеса с штрафную площадь Стивен Н'Зонзи боролся за мяч, но смог выжать только угловой 19’ На этот раз разыграли угловой хорваты, последовал навес в штрафную и на этом атака завершилась 18’ Еще один угловой для сборной Хорватии 16’ Гол ГООЛ! Хорватия выходит вперед. После навеса углового мяч завис над штрафной, его подхватил Деян Ловрен, развернулся и с левой пробил в дальний угол 16’ Льорис опасно пошел на перехват соперника и рукой выбил мяч на угловой, хотя мог и пенальти заработать 14’ Опасный момент могли создать хорваты у чужих ворот. На левом фланге Крамарич обокрал Упамекано, сделал прострел в штрафную, а Ребич вместо удара решил пропустить на партнера за спиной, но там никого не оказалось 12’ Первый угловой в матче. Французы подали корнер, но защитники спокойно выбили мяч подальше 7’ Первые минуты проходят под диктовку хорватской команды. Правда, до моментов дело не доходит, мяч, в основном, катают в центре поля 4’ Хорваты обокрали французов на их половине поля, Ребич приблизился к воротам и пробил прямо в защитника 2’ Дальний удар от Перишича прямо в руки Льорису 1’ Начало матча Матч начался Еще раз стартовая расстановка команд: Команды выходят на поле И сборной Хорватии: TWITTERSeptember 8, 2020 Раздевалка сборной Франции: TWITTERSeptember 8, 2020 Стали известны составы на сегодняшний матч: Франция: Льорис, Упомекано, Лангле, Лукас, Сиссоко, Канте, Н'Зонзи, Менди, Гризманн, Бен-Йеддер, Марсьяль Запасные: Костиль, Меньян, Дюбуа, Кимпембе, Варан, Камавинга, Иконе, Жиру, Динь, Рабьо, Фекир Хорватия: Ливакович, Уремович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк, Брозович, Ковачич, Влашич, Ребич, Крамарич, Перишич Запасные: Грбич, Слуга, Баришич, Брекало, Будимир, Шкорич, Пашалич, Едвай, Чолак, Бадель, Петкович, Вида А это подготовка хорватов к ответственному матчу: TWITTERSeptember 6, 2020 Тренировка сборной Франции накануне матча с хорватами: TWITTERSeptember 7, 2020 Турнирное положение в группе А3 перед матчами второго тура:

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Предыдущая встреча команд состоялась в финале ЧМ-2018. Тогда французы одержали победу со счетом 4:2. И сегодня у хорватов будет отличный шанс поквитаться с обидчиком. В целом команды пересекались на поле шесть раз: четыре победы на счету Франции и еще две встречи завершились вничью. Разница голов 13:5 в пользу французов.

В текущей Лиге наций Франция стартовала с победы над Швецией. Победу команде Дидье Дешама принес единственный мяч самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе. Однако сегодня он помочь своей команде не сможет, так как накануне сдал положительный тест на коронавирус.

"Против шведов не все было идеально. Это новая система, которая сработала неплохо. В атаке мы могли сыграть лучше. Мне придется сделать много перестановок", – заявил Дешам перед матчем.

Хорватия в первом туре уступила чемпиону Европы Португалии, которая играла без Криштиану Роналду – лидера команды ужалила пчела. Тем не менее даже без своего вожака португальцы разгромили хорватов со счетом 4:1.

"Мы потерпели очень болезненное поражение, но заслужили это. Мы играли не лучшим образом, это был не уровень сборной Хорватии. Надо понимать, что это начало сезона и в команде много новых игроков. Мы рассчитываем сыграть удачнее, чем с Португалией. Я очень уважаю эту сборную Франции, она может похвастать невероятными игроками. Мы должны сдержаннее оценивать свои силы и быть реалистами", – сказал накануне главный тренер Хорватии Златко Далич.

Букмекеры о матче Франция – Хорватия:

Букмекеры считают Францию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.69, на ничью – 3.85, на победу Хорватии – 5.50. Самый вероятный счет матча – минимальная победа Франции со счетом 1:0 (6.10).

Где смотреть матч Франция – Хорватия:

В прямом эфире матч Франция – Хорватия покажут на телеканале "Футбол 1". Также онлайн его можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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