Франция – Хорватия: где смотреть матч Лиги наций

Список трансляций матча Лиги наций на ТВ и в интернете

Сегодня сборные Франции и Хорватии сойдутся между собой в матче второго тура Лиги наций-2020. Матч пройдет в Париже на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция Франция – Хорватия с видеоповторами голов и всех опасных моментов.

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До этого Франция не проиграла в шести предыдущих встречах с Хорватией, в том числе и в памятном финале ЧМ-2018, где одержала победу со счетом 4:2 и завоевала титул чемпиона мира. Этот поединок является последним на данный момент в истории противостояния команд.

Букмекеры считают, что французы не проиграют и сегодня: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.69, на ничью – 3.85, на победу Хорватии – 5.50.

В первом туре Франция со счетом 1:0 обыграла Швецию и делит первое место в группе с действующим победителем Лиги наций Португалией, которая разгромила Хорватию 4:1.

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Отметим, что сегодня Франция не сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе, который накануне заразился коронавирусом. Ранее расположение команды по этой же причине покинули вратарь Стив Манданда, полузащитники Поль Погба и Танги Ндомбеле.

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Где смотреть матч Франция – Хорватия:

Футбол 1, live

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Футбол 2, среда, 10:05 (повтор)

Футбол 1, среда, 19:20 (повтор)

Смотрите, как Франция обыграла Швецию:

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А так Хорватия уступила Португалии:

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