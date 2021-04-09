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Форвард сборной Украины заплатил 300 евро штрафа в Дании за пустяк

9 апреля, 08:53

Елена Павлова Елена Павлова

Пока Артем Довбик играл за Мидтьюлланн, ему приходилось привыкать к местным законам

Нападающий Днепра-1 и новичок сборной Украины Артем Довбик рассказал, какие штрафы платил в Дании, пока выступал за местный Мидтьюлланн. Ранее гол-пушка Довбика принес Днепру-1 победу над Ворсклой.

"Когда паркуешь машину в Дании, то нужно выставить на специальном циферблате время прибытия, чтобы знали, сколько стоит автомобиль. Случалось, что я забывал это сделать. Как-то отошел на 10 минут покушать, а когда вернулся – квитанция уже висит. А в Дании штрафы высокие – не то, что у нас", – цитирует Довбика UA-Футбол

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"Мой самый большой штраф там был 300 евро за превышение скорости. На автобане камера меня сфотографировала, а на следующий день по почте прислали штрафные документы. А ведь нарушение, казалось бы, пустяковое – вместо допустимых 130 км/ч я ехал со скоростью 137 км"

Напомним, что на старте квалификации ЧМ-2022 23-летний форварда сборной Украины не пустили во Францию. Причина крылась в особенностях французского законодательства во время пандемии.

Смотрите, как Довбик играл против Казахстана в отборе на ЧМ-2022

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Дания штрафы Сборная Украины превышение скорости Артем Довбик Мидтьюлланн
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