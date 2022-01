Форвард, которого упустило Динамо, перешел в Ювентус за 80 миллионов

Сербский нападающий Душан Влахович официально стал игроком Ювентуса, об этом сообщил сайт клуба.

Накануне форвард успешно прошел медосмотр и подписал контракт на 4,5 года, до 30 июня 2026 года.

В составе "Старой синьоры" Влашович будет выступать под седьмым номером, под которым ранее играл Криштиану Роналду.

December: Vlahovic equals Ronaldos 33 Serie A goals in a single calendar year.



January: Vlahovic takes Ronaldos No.7 at Juventus.



Only seems fair pic.twitter.com/MkMNDIllbi