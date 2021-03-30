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Форвард "Динамо" забил команде Роналду в отборе на ЧМ-2022

30 марта, 23:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Жерсон Родригес отличился в матче за сборную Люксембурга

Сегодня стартовал третий тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В группе А сборная Люксембурга на своем поле принимала команду Португалии.

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Хозяева поля первыми открыли счет. На 30-й минуте отличился нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес.

Увы, для Люксембурга, сохранить перевес они не смогли. Португальцы на классе добыли победу – 3:1. Один из голов в матче забил Криштиану Роналду.

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Этот гол стал 103-м для футболиста в сборной Португалии, а ворота Люксембурга он поразил в шестой раз. Чаще Роналду в матчах за сборную забивал лишь Литве и Швеции – по 7 раз. Шесть голов он также забил Андорре.

Напомним, что завтра сборная Украины сыграет против Казахстана в квалификации на ЧМ-2022. Накануне матча травмировался полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка.

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ЧМ-2022 сборная Португалии сборная Люксембурга Жерсон Родригес
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