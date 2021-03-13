Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Фонсеку позвали в Спартак": экс-тренер "Шахтера" озвучил желаемую зарплату

13 марта, 16:52

Олег Люлька Олег Люлька

Португальский специалист готов возглавить москвичей, если ему будут платить 5 млн евро в год

Экс-тренер "Шахтера", а ныне наставник "Ромы" Паулу Фонсека летом может возглавить московский "Спартак".

Реклама

Об этом сообщает Betting Insider.

Читайте также: Украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии: о ней пишет весь мир

По информации источника, португальский специалист хочет получить в столице РФ годовую зарплату в 5 млн евро. Однако Фонсека пока отказался от подробного обсуждения контракта со "Спартаком", поскольку "Рома" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов в Серии А.

Если по итогам чемпионата Италии "Рома" попадет в ТОП-4, должна быть активирована опция продления соглашения Фонсеки с римским клубом, истекающего летом.

Реклама

Сейчас "Рома" идет в Серии А на пятом месте, отставая на два очка от замыкающего ТОП-4 "Ювентуса", при этом у туринцев одна игра в запасе.

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Читайте также: Маркевич: "Хотелось бы, чтобы "Шахтер" показал зубы и выиграл ответный матч у "Ромы"

Напомним, в четверг "Рома" Фонсеки обыграла "Шахтер" Каштру 3:0 в первом матче 1/8 Лиги Европы. Ответная игра состоится в Киеве 18 марта.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат России Спартак Москва Рома Италия Паулу Фонсека
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды "Холостяка"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять