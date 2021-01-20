Фонсека забыл правила футбола? Тренер "Ромы" провел шесть замен в одном матче

Римский клуб вылетел из Кубка Италии да еще и опозорился на весь мир

"Рома" вылетела из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, проиграв Специи со счетом 2:4. Однако на этом проблемы главного тренера римлян Паулу Фонсеки не закончились. Португальский специалист так увлекся игрой, что сделал лишнюю замену! Теперь "Роме" грозит техническое поражение, а самому наставнику – увольнении.

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Несмотря на то, что ФИФА разрешила на время пандемии проводить пять замен в матче, Фонсеке этого оказалось мало, и он выпустил на поле сразу шесть свежих игроков – четырех в основное время и еще двоих в дополнительное. Теперь римлянам грозит техническое поражение со счетом 0:3, хотя они и так проиграли, но регламент есть регламент.

В то же время, халатность самого Фонсеки разозлила руководство клуба. Журналист Николо Скира на своей странице в Twitter сообщил, что португалец может быть отправлен в отставку, а его место займет экс-наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри.

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Ранее мы писали, что после ограбления на 100 тысяч евро "Шахтер" обеспечит безопасность своего экс-тренера в Италии. Подарок для Паулу Фонсеки заинтересовал даже футболиста "Реала" Луку Модрича.

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