Фонсека неожиданно вернулся в Украину и поехал на линию разграничения

Бывший тренер донецкого Шахтера приехал в Украину и посетил социальный проект "Давай, играй!" в Торецке

Паулу Фонсека посетил тренировку "Давай, играй!" в зоне разграничения / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека посетил тренировку "Давай, играй!".

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В Торецке Донецкой области, на линии разграничения, в социальном проекте клуба участвуют более 80 мальчиков и девочек.

Ребята очень обрадовались неожиданному визиту экс-наставника "оранжево-черных".

Паулу Фонсека пообщался с ними, раздал автографы и сделал фото на память со всеми желающими.

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