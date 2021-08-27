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Фонсека неожиданно вернулся в Украину и поехал на линию разграничения

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 августа, 15:56
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Бывший тренер донецкого Шахтера приехал в Украину и посетил социальный проект "Давай, играй!" в Торецке
Паулу Фонсека посетил тренировку "Давай, играй!" в зоне разграничения
Паулу Фонсека посетил тренировку "Давай, играй!" в зоне разграничения / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека посетил тренировку "Давай, играй!".

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В Торецке Донецкой области, на линии разграничения, в социальном проекте клуба участвуют более 80 мальчиков и девочек.



Ребята очень обрадовались неожиданному визиту экс-наставника "оранжево-черных".

Паулу Фонсека пообщался с ними, раздал автографы и сделал фото на память со всеми желающими.

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Читайте также: Шахтер открыл "Давай, играй!" уже в 41-м городе Украины

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