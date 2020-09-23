Финалист чемпионата мира будет готовить Нидерланды к матчу против Украины на Евро-2020

Де Бур уже входил в тренерский штаб национальной команды на ЧМ-2010

Знаменитый в прошлом защитник Франк де Бур назначен главным тренером национальной сборной Нидерландов. 50-летний бывший игрок сборной будет у руля "оранжевых" в течение следующих двух лет, до конца чемпионата мира в Катаре, который состоится осенью 2022 года, сообщается на сайте нидерландской ассоциации футбола.

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Де Бур дебютирует на посту наставника команды в ближайшем товарищеском матче против Мексики, а также в поединках Лиги наций против Боснии и Италии.

Франк де Бур как игрок провел 112 матчей за сборную Нидерландов, только Уэсли Снейдер и Эдвин ван дер Сар имеют больше матчей за национальную команду.

Тренерская карьера Франка де Бура началась в Амстердаме. Сначала в качестве тренера молодежи, вскоре после этого – в декабре 2010 года – он стал главным тренером "Аякса", где выиграл четыре чемпионских титула подряд. После этого он успел работать в "Интере" (Италия), "Кристал Пэлас" (Англия) и американском клубе "Атланта Юнайтед". Летом 2010 года Де Бур входил в тренерский штаб Берта ван Марвейка на чемпионате мира в Южной Африке, где Нидерланды дошли до финала.

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Предыдущим наставником "оранжевых" был Рональд Куман, но он ушел на клубную работу. Месяц назад "Барселона" представила Кумана эффектным видео, подписав с ним контракт на два года.

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Смотрите, как Нидерланды играли с Италией в Лиге наций:

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