ФИФА продолжает мочить Россию! Забанен даже волк Забивака

Из ролика посвященного предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре вырезали все упоминания о ЧМ-2018, убрали даже талисман российского мундиаля

Талисман ЧМ-2018 волк Забивака попал под санкции

Талисман чемпионата мира-2018 в России, волк Забивака, был вырезан из видеоролика с маскотом предстоящего ЧМ-2022 в Катаре. Кстати, вчера сборная Украины обыграла Шотландию в квалификации мундиаля.

В первоначальном варианте ролика было множество отсылок к чемпионату мира в России. Забивака был в роли мостика и переходящего звена между мундиалями 2018 и 2022 года.

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Однако ФИФА попросила вырезать российский талисман после отстранения страны от международных турниров. Международная федерация футбола не хочет никаких ассоциаций со страной, которая развязала кровопролитную войну в Украине.

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Окончательная версия видеоролика с талисманом чемпионата мира в Катаре выглядит следующим образом: