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ФИФА "настучала" прокуратуре на Блаттера и требует его посадить

22 декабря, 14:28

Олег Люлька Олег Люлька

Речь идет о деле на полмиллиарда евро

ФИФА подала жалобу в прокуратуру Цюриха на бывшего руководителя организации Зеппа Блаттера. После расследования, проведенного независимыми экспертами, появились доказательства денежных махинаций. Теперь главный орган мирового футбола требует посадить своего 84-летнего экс-босса в тюрьму.

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В жалобе указывается на прямое участие бывшего президента ФИФА и ряда лиц в деятельности, связанной с проектом музея в Цюрихе. Предыдущая администрация ФИФА потратила 140 млн франков (129 млн евро) на реконструкцию и переоборудование здания, которым организация не владеет, а также заключила долгосрочное соглашение об аренде на невыгодных условиях. Полная стоимость проекта – 500 млн швейцарских франков (около 461 млн евро).

Стандартные рыночные ставки позволили бы сделать такой проект за 360 млн франков (332 млн евро). В сообщении отмечается, что полмиллиарда швейцарских франков можно и нужно было направить на развитие мирового футбола.

Зепп Блаттер
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Зепп Блаттер / Фото: Getty Images

"Мы продолжим сотрудничество с властями Швейцарии и других стран, чтобы те люди, которые нанесли ущерб футболу, понесли ответственность за свои действия", – говорится в заявлении ФИФА.

Ранее мы писали, что Роналду и Моуринью попали в список самых ненавидимых в мировом футболе, а возглавляет ТОП-10 бывший президент ФИФА Зепп Блаттер.

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коррупция уголовное дело махинации ФИФА Зепп Блаттер
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