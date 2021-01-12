"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаря

Вратарь итальянского клуба "Дженоа" Федерико Маркетти перед тренировкой заехал на автомойку на своем новом "Феррари" стоимостью 100 тысяч евро. Федерико попросил работников помыть ему машину и подогнать к клубной базе.

Реклама

Читайте также: Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоратива

С первым заданием на автомойке справились на отлично, а вот второе – провалили. Один из сотрудников взялся отогнать машину к спортивной базе, однако не справился с этой миссией. Он потерял управление автомобилем на повороте и врезался в ограждение. Также горе-водитель столкнулся с пятью другими автомобилями, припаркованными на противоположной полосе. В итоге автомобиль получил серьезные повреждения.

Реклама

Раньше мы писали, что футболист, устроивший массовое ДТП в Харькове по пьяни, оштрафован на 340 грн. В суде не принимали во внимание, что норма алкоголя в крови игрока была превышена в 9 раз.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама