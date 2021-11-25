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Арена Львов рискует завалиться

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 ноября, 15:37
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Самый фартовый стадион сборной Украины находится в аварийном состоянии – об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой
"Арена Львов"
"Арена Львов" / Фото: Facebook

Как утверждает мэр Львова Андрей Садовой, нужно срочно выделить деньги на ликвидацию аварийности, иначе "Арена Львов" завалится.

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"Проблема "Арены Львов" очень проста – это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2012, то мы готовили команду, которая должна была управлять стадионом. Государство какое решение одобрило? Город вообще отбросили, сами будут управлять".

"Если вы сегодня залезете внутрь этого стадиона, то вы поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделять средства на ликвидацию аварийности, то он просто может завалиться. Плюс, чтобы вы поняли, он до сих пор не введен в эксплуатацию", – приводит слова Садового lviv1256.

/ Фото: Сегодня

Отметим, что "Арена Львов" является самым фартовым стадионом элитной категории для сборной Украины. На нем она еще не проигрывала.

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