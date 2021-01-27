Українська
$ 28,15
34,19
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Фантастический матч украинского футболиста в Бельгии: два шикарных гола и передача

27 января, 00:17

Елена Павлова Елена Павлова

Марьян Швед выиграл для "Мехелена" матч 22-го тура

Очень результативный матч провел за "Мехелен" украинский полузащитник Марьян Швед. В поединке 22-го тура чемпионата Бельгии его команда на выезде обыграла "Васланд-Беверен" – 3:2. Украинский вингер вышел на поле в стартовом составе и стал героем встречи. Напомним, что перед Новым годом Швед после критики тренера забил первый гол в Бельгии.

Реклама

Марьян Швед/Фото KV Mechelen

Марьян Швед/Фото KV Mechelen

23-летний футболист сделал голевую передачу на 9-й минуте встречи, когда ассистировал Уолшу, который открыл счет. На 26-й минуте Швед забил второй гол "Мехелена" и второй – в чемпионате Бельгии.

Во втором тайме "Мехелен" упустил свое преимущество и позволил сопернику сравнять счет. Однако в компенсированное время ко второму тайма Швед оформил дубль и принес своей команде победу – 3:2.

В тренде
Олимпиаду-2020 предложили перенести из Японии в США
Реклама

Швед впервые сыграл полный матч за "Мехелен" после перехода в бельгийский клуб. А портал WhoScored назвал украинца лучшим игроком матча – он получил 9,2 балла. В этом поединке Марьян нанес 8 ударов (2 в створ), отдал 30 передач с точностью 80%.

Напомним, Швед выступает в "Мехелене" на правах аренды, а его контракт принадлежит шотландскому "Селтику". Кстати, "Селтик", избавившись от украинца, выиграл трофейный "требл" в Шотландии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Бельгии Марьян Швед Мехелен
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальскомФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительной
Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительнойФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять