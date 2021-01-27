Фантастический матч украинского футболиста в Бельгии: два шикарных гола и передача

Очень результативный матч провел за "Мехелен" украинский полузащитник Марьян Швед. В поединке 22-го тура чемпионата Бельгии его команда на выезде обыграла "Васланд-Беверен" – 3:2. Украинский вингер вышел на поле в стартовом составе и стал героем встречи. Напомним, что перед Новым годом Швед после критики тренера забил первый гол в Бельгии.

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Марьян Швед/Фото KV Mechelen

23-летний футболист сделал голевую передачу на 9-й минуте встречи, когда ассистировал Уолшу, который открыл счет. На 26-й минуте Швед забил второй гол "Мехелена" и второй – в чемпионате Бельгии.

Во втором тайме "Мехелен" упустил свое преимущество и позволил сопернику сравнять счет. Однако в компенсированное время ко второму тайма Швед оформил дубль и принес своей команде победу – 3:2.

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Швед впервые сыграл полный матч за "Мехелен" после перехода в бельгийский клуб. А портал WhoScored назвал украинца лучшим игроком матча – он получил 9,2 балла. В этом поединке Марьян нанес 8 ударов (2 в створ), отдал 30 передач с точностью 80%.

Напомним, Швед выступает в "Мехелене" на правах аренды, а его контракт принадлежит шотландскому "Селтику". Кстати, "Селтик", избавившись от украинца, выиграл трофейный "требл" в Шотландии.

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