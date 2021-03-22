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Фантастический гол с 40 метров со штрафного: у Алиева отпала бы челюсть

22 марта, 18:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Молодой нападающий спас свою команду от поражения

Нападающий "Лорьяна" Арман Лорьянте отличился фантастическим голом в матче против Нанта в чемпионате Франции. 22-летний француз поразил ворота ударом со штрафного с расстояния в 40 метров!

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Гол оказался не только невероятно красивым, но и важным, ведь он позволил "Лорьяну" уйти от поражения в поединке с одним из главных конкурентов в борьбе за сохранение прописки в Лиге-1. К слову, сам Арман забил лишь третий мяч в текущем сезоне.

Когда-то такими мячами болельщиков радовал экс-динамовец Александр Алиев, а сейчас он поет матерный рэп и конфликтует из-за этого с УАФ.

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Самый известный гол в карьере Александра Алиева:

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гол чемпионат Франции Лорьян

Источник: Сегодня|Спорт

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