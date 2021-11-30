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Фанат шлепнул журналистку по заднице в прямом эфире в день борьбы с насилием над женщинами

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 23:53
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Журналистка Грета Беккалья подверглась сексуальному насилию после поединка Серии А между Эмполи и Фиорентиной. По иронии судьбы, матчи в Италии на этих выходных были посвящены уважению к женщинам
Грета Беккалья стала жертвой насилия
Грета Беккалья стала жертвой насилия / Фото: Коллаж: Сегодня

Грета выступала в прямом эфире после завершения встречи. В этот момент у нее за спиной стадион покидали болельщики и один из фанатов Фиорентины нагло шлепнул журналистку по заднице и пошел дальше.

Девушка только смогла выкрикнуть ему вслед: "Извините, вы не можете этого делать!" Но парень не отреагировал.

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После этого инцидента Беккалья подала жалобу, преступника уже установили. Им оказался 43-летний Андреа Серрани.

"То, что со мной произошло, недопустимо. Его поступок попал на видео, каждый может это увидеть, но, к сожалению, такое случается со многими другими женщинами.

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Почему не последовало никакой реакции? Все его видели, но никто ничего не сказал. Мне было больно, я была там беспомощной", – призналась после случившегося журналистка.

Примечательно, что в эти выходные в Италии проходила кампания в поддержку борьбы с насилием над женщинами. Даже Андрей Шевченко принял участие, выйдя на матч с разрисованным лицом.

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