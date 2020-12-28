"Эвертон" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Ух, какой непредсказуемый поединок ждет болельщиков уже на старте 16-го тура чемпионата Англии. 28 декабря в 22:00 на стадионе "Гудисон Парк" в "Ливерпуле "Эвертон" принимает "Манчестер Сити". Вторая команда нынешней АПЛ против прошлогоднего вице-чемпиона лиги. Ну и, конечно, извечная битва двух футбольных городов. Мультимедийная трансляция матча доступна на нашем сайте.

"Эвертон" – "Манчестер Сити"

Реклама

Как подошли к матчу

"Эвертон" после 15 туров неожиданно занимает второе место в АПЛ, набрав 29 очков. У команды Карло Анчелотти уже четыре победы подряд, а в сумме 9 в этом сезоне. Однако на прошлой неделе "Ириски" проиграли в 1/4 финала Кубке лиги "МЮ" со счетом 0:2. Но все равно, они стали меньше пропускать. Сейчас у ливерпульцев травмированы Аллан Маркес, Ришарлисон, Хамес Родригес, Лука Динь, Фабиан Делф и Жан-Филипп Гбамен.

"МанСити" в чемпионате сыграли на матч меньше – 14, после которых они идут пятыми и отстают от "Эвертона" как раз на три очка. У манкунианцев серия из 10 матчей без поражений. В АПЛ не проигрывают 7 поединков кряду. На прошлой неделе "горожане" прошли в полуфинал Кубка Лиги, выбив "Арсенал" 4:1. В последнее время команда Гвардиолы мало забивает, но в двух последних матчах не пропускала. В лазарете – Кайл Уолкер, Габриэл Жезус и Эрик Гарсия.

Последние 10 матчей команд

Статистика личных матчей и последние 4 в АПЛ

Что говорили перед матчем

Тренер "Эвертона" Карло Анчелотти: "Думаю, что мы не сможем побороться за чемпионство в этом сезоне. Нам очень приятно быть вторыми в турнирной таблице. Мы не ожидали этого в начале чемпионата, но мы и хотим остаться на этом месте. Наша цель — попасть в еврокубки по итогам сезона, она не меняется".

Карло Анчелотти

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Мы далеки от вершины, не так давно были 10-ми в таблице, весь сезон идет вверх и вниз. У всех команд странные результаты, в этом сезоне нужно сохранять спокойствие".

Что говорят букмекеры

Фаворитом поединка аналитики называют гостей. На победу "МанСити" установлен коэффициент 1.40, на ничью – 4.80, на победу "Эвертона" – 8.00. Наиболее реальным результатом игры эксперты называют выигрыш "горожан" со счетом 2:0 – 6.50.

Где смотреть "Эвертон" – "МанСити"

В прямом эфире матч "Эвертон" – "Манчестер Сити" в понедельник, 28 декабря, начиная с 22:00, покажет канал Setanta Sports Ukraine, доступный на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама