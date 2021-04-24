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Это жесть! Футболисты Колоса после дебоша в поезде изобразили на поле "Ту-т-у-у-у-у"

24 апреля, 23:57

Олег Люлька Олег Люлька

Игроки команды из Ковалевки решили посмеяться над обвинениями в том, что они, будучи пьяными, выломали дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги

Колос

Колос / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Футболисты Колоса отпраздновали гол Вячеслава Чурко в победном матче с Ворсклой 3:0 в субботу, изобразив поезд.

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Ковалевский клуб опубликовал фото празднования на своей странице в Facebook, подписав его "Ту-т-у-у-у-у" и добавив эмодзи поезда.

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Правда, подписчики Колоса в соцсетях идею с таким празднованием гола, мягко говоря, не поняли. Вот их комментарии:

  • "Это они изобразили поезд Ужгород-Киев?"
  • "Типа считаете остроумным глумиться над дичью, которая имела место в поезде Ужгород-Киев? Очень смешно. Официальные извинения от "феодалов" подъехали"
  • "Жесть"

Напомним, ранее игроков Колоса обвинили в том, что они устроили дебош в поезде Ужгород-Киев, выломав дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги. В СМИ называют имена Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и Кирилла Петрова.

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Как стало известно, тренер Колоса Руслан Костышин оштрафовал своих игроков после произошедшего в поезде, но при этом наставник команды из Ковалевки считает скандал преувеличенным: "Это все так разнесли, будто там было чуть ли не изнасилование".

Обзор матча Колос – Ворскла 3:0

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футболисты чемпионат Украины Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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