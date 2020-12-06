Это вам не "Динамо": команда из маленького городка обыграла "Барселону" в Испании

Колоссальное преимущество по ударам по воротам (например, 21:5) далеко не всегда гарантирует победу. Вчера поздно вечером "Барселона" уступила скромному середняку чемпионата Испании в Кадисе – южном городке с населением в 130 тысяч человек. Читайте прогноз, расписание и результаты 12-го тура чемпионата Испании.

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Аргентинский вратарь хозяев Херемиас Ледесма совершал невероятные сейвы после ударов Месси, Гризманна, Пьянича и других каталонских звезд, а его партнеры находили возможность забивать. Причем все три мяча – на счету парней "Кадиса". На 9-й минуте Альваро Хименес открыл счет, на 57-й Педро Алкалья направил мяч в свои ворота после прострела Жорди Альбы. А опытный Альваро Негредо забил через минуту после появления на поле, на 63-й, воспользовавшись грубой ошибкой Марка-Андре тер Штегена – 2:1. Смотрите, как это было:

"Барселона" с 14 очками в 10 матчах идет седьмой, а "Кадис" взобрался на пятое место! Правда, у коллектива из Андалусии 18 пунктов после 12 поединков.

Стало известно, что игроки "Барселоны" не получат зарплату за январь.

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Напомним, как "Барселона" разгромила "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

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