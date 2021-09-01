"Это уже была команда Петракова, а не Шевченко": экс-игрок сборной Украины назвал причину фиаско в Казахстане

Сегодня сборная Украины максимально усложнила себе шансы пробиться на чемпионат мира в Катаре. На выезде украинцы сыграли вничью с Казахстаном.
Почему так произошло, знает бывший защитник национальной команды Вячеслав Шевчук.
"Это уже была команда Петракова, а не Шевченко. Много вертикальных передач, прострелов, фланговой игры, агрессивности. Играли в три защитника – это уже схема Петракова.
Были моменты, но подвела реализация.
А в конце не хватило концентрации. Это не проблема с мастерством, а именно нехватка концентрации.
Ничья, как поражение. Минимальные шансы занять первое место в группе еще есть, для этого нужно выиграть в субботу у Франции. Думаю, будет полный стадион, команда перестроится и отдаст все силы.
Не будет Зинченко? Незаменимых футболистов нет. Может Степаненко после отравления поправится, есть еще Шапаренко, Буяльский", – говорит Шевчук.
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Свой следующий матч сборная Украины проведет 4 сентября в Киеве против лидера группы и действующих чемпионов мира французов. Первый поединок завершился вничью – 1:1.