Это не Буффон. Назван лучший вратарь десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает публиковать рейтинги. Мы уже писали, что Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров последнего десятилетия.

Теперь был составлен рейтинг лучших вратарей за период с 2011 по 2020 год. Его возглавил вратарь "Баварии" и сборной Германии 34-летний Мануэль Нойер. С 2011 года Нойер выступает за "Баварию", а до этого пять сезонов играл за "Шальке".

С мюнхенским клубом Мануэль восемь раз выиграл Бундеслигу, дважды побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира. Со сборной Германии победил на чемпионате мира 2014 года.

В первой десятке все действующие вратари, кроме Икера Касильяса. Легендарный испанский голкипер прошлым летом объявил о завершении карьеры. Ранее Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Последним клубом Икера был "Порту".

ТОП-10 лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:

Мануэль Нойер ("Бавария") Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") Тибо Куртуа ("Реал") Уго Льорис ("Тоттенхэм") Кейлор Навас ("ПСЖ") Ян Облак ("Атлетико") Петр Чех ("Челси") Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") Икер Касильяс

Мы писали, что легендарный украинский футболист Олег Блохин включен в ТОП-50 лучших игроков всех времен по версии авторитетного издания Four Four Two. Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины разместился на 45-м месте, опередив таких знаменитых игроков, как Хави и Микаэль Лаудруп.

