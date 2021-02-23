Это надо видеть! Эффектное промо "Шахтер" – "Маккаби" на 300 квадратных метрах

Ответный матч дончан в Лиге Европы пройдет со зрителями на НСК "Олимпийский"

Уже 25 февраля "Шахтер" проведет ответный матч с "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 Лиги Европы. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. Напомним, что билеты на "Шахтер" – "Маккаби" в продаже от 100 грн.

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Накануне донецкий клуб выпустил эффектное промо к матча "Шахтер" – "Маккаби", которое теперь демонстрируется на площади в 300 квадратных метров на одном из ТРЦ в самом сердце Киева.

Это будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0.

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Напомним, в первом матче с израильтянами, который состоялся в прошлый четверг в Тель-Авиве, "Шахтер" обыграл "Маккаби" 2:0. У дончан отличились Алан Патрик и Тете.

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Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко, признанный лучшим игроком матча с "Маккаби", попал в символическую сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.

Смотрите обзор первого поединка "Маккаби" и "Шахтера"

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