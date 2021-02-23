Українська
$ 27,93
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Это надо видеть! Эффектное промо "Шахтер" – "Маккаби" на 300 квадратных метрах

23 февраля, 21:08

Елена Павлова Елена Павлова

Ответный матч дончан в Лиге Европы пройдет со зрителями на НСК "Олимпийский"

Уже 25 февраля "Шахтер" проведет ответный матч с "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 Лиги Европы. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. Напомним, что билеты на "Шахтер" – "Маккаби" в продаже от 100 грн.

Реклама

Накануне донецкий клуб выпустил эффектное промо к матча "Шахтер" – "Маккаби", которое теперь демонстрируется на площади в 300 квадратных метров на одном из ТРЦ в самом сердце Киева.

Это будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0.

Читайте также: 100 болельщиков "Шахтера" приедут на матч с "Маккаби" на специальных автобусах

Напомним, в первом матче с израильтянами, который состоялся в прошлый четверг в Тель-Авиве, "Шахтер" обыграл "Маккаби" 2:0. У дончан отличились Алан Патрик и Тете.

Реклама

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко, признанный лучшим игроком матча с "Маккаби", попал в символическую сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.

Смотрите обзор первого поединка "Маккаби" и "Шахтера"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев промо Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять