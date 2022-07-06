Это космос! В Японии был забит невероятный гол, которому позавидуют Месси и Роналду (видео)

Бразильский форвард Касимы Антлерс Эвералдо спас свою команду от поражения эффектным ударом через себя. Смотрим и наслаждаемся!

Эвералдо забил супергол в чемпионате Японии / Фото: Getty Images

Красивые голы в футболе нередко случаются в не самых топовых турнирах. Для них ФИФА даже выделила Премию Пушкаша, которую выигрывали игроки из чемпионатов Венгрии, Бразилии или женского футбола.

Сегодня таковой был забит в японской лиге. В центральном матче 20-го тура встречались гранды местного футбола Касима Антлерс и Сересо Осака. Первыми забили гости (вернее, Касима оформила автогол), после чего Антлерс сумели отличиться дважды.

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Качели вновь пошатнулись в другую сторону, когда Сересо к 77-й минуте забил еще два гола и сделал счет 2:3. Правда, хозяевам удалось уйти от поражения благодаря чудо-голу Эвералдо на 89-й минуте.

После заброса из глубины 31-летний бразильский форвард эффектно принял мяч и решился на удар "ножницами" с острого угла. Мяч по невероятной траектории от штанги залетел в ворота Сересо.

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Отметим, что обе команды идут в лидирующей группе Джей-Лиги. Касима продолжает борьбу за чемпионство, отставая от лидера Йокогама Маринос на пять очков. В свою очередь Сересо идет на пятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов (третьей позиции) всего на три балла.