Это футбол или ММА? Игрок английской команды едва не оторвал ногу сопернику

В Англии, во время матча Чемпионшипа между командами Лутон и Суонси, футболист хозяев поля продемонстрировал свои способности в смешанных единоборствах.

Читайте также: Беспредел на Олимпийском. Ультрас били стадом, не разбирая никого

В одном из эпизодов Генри Лэнсбери грубейшим лоу-киком (так называется в ММА удар снизу) срезал не владевшего мячом Райана Мэннинга из Суонси – соперник тут же рухнул на газон. Причем во время инцидента защитник спокойно направлялся к мячу, когда сбоку к нему подбежал Лэнсбери.

Больше всего удивил арбитраж судьи матча. Вместо красной карточки для Лэнсбери он наградил "горчичником" обеих футболистов.

Decision: Yellow card...



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? pic.twitter.com/jzRIpbNeCa