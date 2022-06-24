Это дно, бро! Сериал про звезду футбола – худший в истории

О чемпионе мира по футболу Поле Погба сняли сериал, однако он не понравился фанатам Манчестер Юнайтед, где выступал француз

Фильм о Поле Погба бьет антирекорды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

17 июня на Amazon Prime вышел документальный сериал про известного французского полузащитника Поля Погба. Фильм называется The Pogmentary и рассказывает о годах футболиста в Манчестер Юнайтед. Ранее Лионель Месси снялся в сериале.

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За первую неделю со дня выхода сериала его средний рейтинг на IMDb составляет 1/10 на основе шести тысяч отзывов. Это худший сериал в истории сервиса!

В своих рецензиях фанаты называют Погба самым переоцененным игроком с огромным эго. Многие отмечают, что вместо съемок сериала лучше бы он усерднее тренировался и приносил пользу своей команде на поле, а не занимался личным брендом.

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Полю Погба 29 лет. Взрослую карьеру он начинал в Манчестер Юнайтед. Потом четыре сезона отыграл за Ювентус и снова вернулся в МЮ. Клуб выкупил его контракт за 105 млн евро. С манкунианцами полузащитник выиграл Кубок лиги и Лигу Европы.

Поль Погба в ярости / Фото: Reuters

Манчестер Юнайтед объявил о том, что Погба покинет клуб 30 июня в качестве свободного агента.

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За сборную Франции Поль Погба провел 91 матч и забил 11 голов. Самый памятный – в финале ЧМ-2018 в ворота Хорватии.

С национальной командой Погба становился чемпионом мира, выигрывал Лигу наций и был вторым на Евро-2016. Кстати, недавно у Погба украли золотую медаль ЧМ-2018.