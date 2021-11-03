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"Это было в стиле Майкла Джордана": Сульшер восхищен игрой Роналду

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 09:29
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Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер сравнил форварда команды Криштиану Роналду с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Аталантой (2:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе манкунианцев дважды забил Криштиану Роналду, причем оба раза он это сделал в добавленное время.

"Роналду невероятен, если и есть кто-то, кто должен быть с мячом на последних минутах, то это он. Криштиану — лучший бомбардир в истории, мне тяжело это говорить, ведь теперь он опередил меня по голам за МЮ, но он проделал отличную работу.

Второй гол Роналду Аталанте в концовке — это было в стиле Майкла Джордана, когда тот забросил победный мяч на последней секунде. Никто не может ставить под сомнение характер и умения этих игроков, они никогда не сдаются", — приводит слова Сульшера Goal.

Криштиану забил свой 127-й гол за МЮ за карьеру во всех турнирах и обошел по голам нынешнего главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Роналду забил 127 голов в 303 матчах, Сульшеру потребовалось 366 игр.

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