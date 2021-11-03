"Это было в стиле Майкла Джордана": Сульшер восхищен игрой Роналду

Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Аталантой (2:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе манкунианцев дважды забил Криштиану Роналду, причем оба раза он это сделал в добавленное время.

"Роналду невероятен, если и есть кто-то, кто должен быть с мячом на последних минутах, то это он. Криштиану — лучший бомбардир в истории, мне тяжело это говорить, ведь теперь он опередил меня по голам за МЮ, но он проделал отличную работу.

Второй гол Роналду Аталанте в концовке — это было в стиле Майкла Джордана, когда тот забросил победный мяч на последней секунде. Никто не может ставить под сомнение характер и умения этих игроков, они никогда не сдаются", — приводит слова Сульшера Goal.