Это была бы бомба! Экс-форвард "Арсенала" не договорился с "Динамо" по зарплате

Знаменитый датчанин Никлас Бендтнер хотел играть за киевлян, но стороны не сошлись в денежном вопросе

На закате своей карьеры игроком киевского "Динамо" едва не стал звездный в прошлом нападающий лондонского "Арсенала" Никлас Бендтнер. Датчанин не договорился с украинским клубом по зарплате. Об этом рассказал его соотечественник Миккель Дуэлунд, защищающий сейчас цвета киевлян.

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"Когда я тренировался с Никласом в Дании, мы на полном серьезе говорили с ним о переходе в "Динамо". Он тогда был без клуба, и ему было бы интересно поиграть за нас. Бендтнер попросил меня поговорить с руководством "Динамо" и передать, что он хочет играть за киевский клуб"

"Он реально загорелся этой идеей и хотел переехать играть в Украину. Наверное, единственное, что помешало этому – огромная зарплата, которую может потянуть далеко не каждый клуб. Мне он говорил: "Если договоримся по зарплате – я на сто процентов перейду в "Динамо".

"Тогда же ему сделал предложение "Копенгаген", Никлас в итоге согласился перейти туда. На небольшие деньги, но сыграл свою роль фактор возвращения на родину", – рассказал SportArenaTV Дуэлунд

Никлас Бендтнер в "Копенгагене" / Фото: Twitter

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Отметим, что Никлас Бендтнер по прозвищу "Лорд", помимо "Арсенала", выступал за "Бирмингем", "Сандерленд", "Ювентус", "Вольфсбург", "Ноттингем" и "Русенборг", став чемпионом Италии, а также выиграв Кубки Англии и Германии. Недавно, в 32 года, датчанин завершил карьеру.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Копенгагеном" Бендтнера

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