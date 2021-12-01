Это безумие! Сборная Англии забила Латвии 20 голов

Это самая крупная победа в истории английских сборных и рекордная в отборочных матчах чемпионатов мира

Рекорд в женском футболе

В отборочном матче женского чемпионата мира по футболу 2023 года сборная Англии разгромила команду Латвии с невероятным счетом – 20:0!

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Покер в этой встрече оформила Лорен Хемп, по хет-трику сделали Бетани Мид, Хелен Уайт и Алексии Руссо. Джорджина Стенуэй отдала 6 голевых передач.

Это самая крупная победа в истории английских сборных. Кроме того, это новый рекорд отбора на женский ЧМ. Предыдущее достижение установила сборная Бельгии на прошлой неделе, разгромив команду Армении со счетом – 19:0.

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Ранее мы писали, что женская сборная Украины по футболу проиграла отборочный поединок на ЧМ-2023 команде Венгрии.