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"Это беспредел": бывший тренер сборной Украины – о техническом поражении Швейцарии

26 ноября, 14:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мирон Маркевич считает, что более авторитетную команду так бы не наказали

Среда воистину стала черным днем для футбола, в том числе – украинского. Апелляционная комиссия УЕФА присудила нашей сборной техническое поражение со счетом 0:3 в поединке Лиги наций, который не состоялся 17 ноября в Люцерне. Тогда в нашей команде была вспышка коронавируса, но и достаточное количество здоровых игроков. После вердикта функционеров тренер сборной Украины потребовал от УЕФА уважения.

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Негативно отозвался о решении и бывший главный тренер "сине-желтых" Мирон Маркевич. Его слова приводит телеканал "Футбол 1":

"Если бы на нашем месте была сборная Англии или Германии, то, не думаю, что им бы засчитали техническое поражение. Это неуважение к государству. Врач кантона Люцерн что-то сказал и после этого засчитывать поражение?! В этом решении вообще нет никакой логики. Ведь сборная Украины была готова выйти на поле.

У меня просто нет слов. Неужели нет возможности найти время и сыграть этот матч? Конечно, есть. Можно перенести на весну. Это решение – полный беспредел".

Поддержал его и экс-игрок сборной, а ныне эксперт Евгений Левченко:

"Это большой прецедент. Такие решения показывают, насколько УЕФА потерял почву под ногами. Реальность такова, что нам, "менее футбольной стране", приходится отбиваться от нападок. Был бы я в УАФ, моя реакция была бы жесткой. Нужно бороться до конца. Ведь если этого не делать, то такие футбольные страны, как наша, будут и дальше страдать.

Конечно, проще всего свалить на то, что УЕФА базируется в Швейцарии. Но я бы это не связывал. Мне кажется, здесь совсем другая политическая игра. Даже мои нидерландские коллеги высказали мнение, что ситуация является абсолютно неправомерной".

Также в Швейцарии высказались о решении УЕФА по матчу с Украиной.

Смотрите, как наша сборная обыгрывала Испанию:

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