Есть ли жизнь после ада: как сложилась судьба игроков "МЮ" после авиакатастрофы

6 февраля – черный день мирового футбола. В 1958 году футболисты "Манчестер Юнайтед" возвращались из Белграда, где выщли в полуфинал Кубка чемпионов. Самолет сделал посадку в Мюнхене для дозаправки. При попытке взлета лайнер разбился.

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Из находившихся на борту 44 человек погибли 23. Из них восемь – игроки "МЮ": Джефф Бент, Роджер Берн, Эдди Колман, Дункан Эдвардс, Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томми Тейлор, Лиам Уилан. Девять футболистов и тренер Мэтт Басби выжили. Мы расскажем, как сложилась их судьба.

Бобби Чарльтон

Футболист получил травмы головы, пролежав неделю в больнице. Но быстро восстановился и вернулся на поле. Он стал лидером нового "Манчестер Юнайтед". Дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии, выигрывал Кубок европейских чемпионов. Со сборной Англии становился чемпионом мира в 1966 году. В том же году получил "Золотой мяч".

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Бобби Чарлтон – единственный из членов той команды, который жив по сей день. Входит в совет директоров "МЮ".

Гарри Грегг

Гарри не пострадал в катастрофе и сразу же принялся спасать выживших. В частности, он спас беременную пассажирку Веру Лукич и ее маленькую дочь Весну. В 50-летнюю годовщину трагедии в Мюнхене Грегг встретил сына Веры Лукич.

Что касается футбола, то Грегг играл за "МЮ" до 1966 года. Потом был сезон в "Сток Сити" и тренерская карьера в мелких командах.

Еще Грегг владел гостиницей на родине в Северной Ирландии. Умер год назад в возрасте 87 лет.

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Джеки Бланчфлауэр

В авиакатастрофе Джеки получил переломы костей таза, ног, травму почек и правой руки. О возращении в футбол и речи не шло.

В дальнейшем Джеки сменил кучу работ. Но ему фатально не везло. Бланчфлауэр управлял магазином, торгующим сладостями и газетами, но затем за углом открылся супермаркет, из-за которого он потерял всех клиентов. Затем он работал букмекером, но из-за холодной зимы 1963 года скачки были отменены, и Джеки потерял работу. В 1967 году он стал владельцем паба, но через две недели стали активно применяться алкотестеры, что привело к снижению продаж алкоголя среди клиентов с водительскими правами. Он пошел на работу в типографию, но был сокращен со своей должности в 1976 году. Пробовал работать бухгалтером. Умер в 1998 году от рака.

Деннис Вайоллет

После трагедии сумел вернуться в большой футбол. Отыграл еще четыре сезона за "МЮ", потом восемь лет выступал в менее известных клубах. В 1974 году Вайоллет переехал в США, где занялся тренерской деятельностью. Умер в 1999 году от рака, будучи действующим тренером клуба "Джексонвилл Сайклонс". В 2002 году включен в Зал славы Американской футбольной лиги.

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Билл Фоулкс

Билл не получил серьезных травм и вернулся в футбол. За "МЮ" отыграл 688 матчей, таки выиграв Кубок европейских чемпионов.

После окончания карьеры Фоулкс работал тренеров в США, Англии, Норвегии и даже Японии. Основал Ассоциацию бывших игроков "Манчестер Юнайтед". Умер в ноябре 2013 года.

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Джонни Берри

Форвард "МЮ" провел два месяца в коме. Он не помнил о крушении самолета, а о трагедии узнал случайно, прочитав в больнице газету.

Из-за многочисленных травм не смог продолжить карьеру и занялся бизнесом. Умер в 1994 году.

Рэй Вуд

Вратарь "МЮ" не пострадал в аварии, однако клуб решил избавиться от него, продав за 1500 фунтов "Хаддерсфилду". Вудс еще десять лет защищал ворота разных команд. А потом переключился на тренерскую деятельность. Три года даже работал со сборной Кипра. В 2002 году Рэй Вудс умер от сердечного приступа.

Альберт Скэнлон

Несмотря на переломы черепа и ноги, а также повреждения почек, Альберт сумел продолжить карьеру футболиста. Он еще два сезона провел за "МЮ", а потом ушел в "Ньюкасл".

После завершения карьеры работал на заводе. В 2009 году Скэнлон умер в реанимации больницы Солфорда из-за пневмонии и поражения почек.

Кенни Морганс

18-летнему Кенни 6 февраля 1958 года повезло дважды. Он не погиб при крушении самолета. И его случайно нашли через пять часов после того, как спасательная операция завершилась.

Морганс вернулся в футбол, но уже не смог играть на прежнем уровне и вскоре покинул "МЮ". После завершения карьеры работал помощником в пабе и рабочим на корабле. Умер в 2012 году.

Мэтт Басби

До аварии Басби уже 13 лет работал тренером в "МЮ". В катастрофе он получил многочисленные травмы и два месяца провел в больнице.

Вернулся в футбол и осуществил свою мечту. В 1968 году привел "МЮ" к победе в Кубке чемпионов и был посвящен в рыцари.

После окончания карьеры Басби входил в член совета директоров "Манчестер Юнайтед". Умер в 1994 году от рака.

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