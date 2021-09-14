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Еще в реанимации и раздражен: как состояние Пеле после удаления опухоли

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 08:37
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Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Келли Насименто рассказала о состоянии бразильца после операции по удалению опухоли. Девушка надеется, что вскоре он вернется домой
Пеле
Пеле / Фото: Instagram

В последние годы возраст Пеле дает о себе знать. 80-летний бывший футболист имеет проблемы с почками и предстательной железой, а также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава. В начале сентября ему удалили опухоль.

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"Я хотела поблагодарить вас от всего сердца за все сообщения с поддержкой, которые вы мне прислали.

Он чувствует себя хорошо после операции, у него нет боли и хорошее настроение (раздражает, что он может есть только желе, но будет упорно продолжать!).

Через день или два он переедет из палаты интенсивной терапии в обычную, а затем его выпишут домой.

Он силен и упрям, и при поддержке и заботе блестящей команды докторов и всей любви, энергии и свете, которые посылает мир, он преодолеет все", – написала Келли в Instagram.

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